Emiratos suministra electricidad limpia a más de un millón de hogares en Adén y Shabwah

ABU DABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — El sector de energías renovables de Yemen alcanzó un hito con la expansión de la planta solar de Adén y la inauguración de la planta solar de Shabwah, desarrolladas por la empresa emiratí Global South Utilities (GSU), parte de Abu Dhabi’s Resources Investment, en cooperación con el Ministerio de Electricidad y Energía yemení.

Según GSU, la planta de Shabwah ya está en funcionamiento y suministra electricidad limpia a unas 330.000 viviendas, mientras que la de Adén, cuya ampliación se completará en 2026, dará servicio a 687.000 hogares. En conjunto, ambos proyectos proporcionarán energía renovable a más de un millón de casas, lo que los convierte en la mayor iniciativa de este tipo en el sector eléctrico de Yemen.

El 28 de agosto se inauguró oficialmente la planta solar de Shabwah, en Ataq, con una capacidad de 53 megavatios y un sistema de almacenamiento en baterías de 15 MWh. Ubicada junto a la Universidad de Ataq, producirá alrededor de 118.600 MWh de electricidad limpia al año y reducirá en unas 62.700 toneladas las emisiones anuales de dióxido de carbono, equivalentes a las generadas por decenas de miles de automóviles.

La infraestructura incluye 85.600 paneles solares, seis estaciones transformadoras, un centro de control y monitorización y una línea de transmisión aérea de 15 kilómetros que conecta la planta con la red nacional a través de 51 torres. La electricidad cubrirá todas las necesidades de la ciudad de Ataq y de seis distritos circundantes —Al-Saeed, Al-Musayni’ah, Jardan, Nisab, Markhah y Habban— abasteciendo viviendas, escuelas y centros de salud, además de impulsar el crecimiento económico local.

Ese mismo día se puso en marcha la segunda fase de la planta solar de Adén, en Bir Ahmed, que añadirá 120 MW a la capacidad existente. Una vez completada en 2026, alcanzará un total de 240 MW, lo que la convertirá en el mayor proyecto solar de Yemen.

La segunda fase generará unos 247.000 MWh anuales y reducirá alrededor de 142.000 toneladas de emisiones de CO₂ al año. Sumando la primera etapa, la reducción total rondará las 285.000 toneladas anuales, equivalente a retirar de la circulación más de 85.000 coches. La ampliación incluye la instalación de más de 194.000 paneles solares, reforzando la seguridad energética y mejorando la calidad del aire.

“Llevar electricidad limpia y fiable a más de un millón de hogares en Adén y Shabwah no es solo un logro de ingeniería, sino un paso vital para mejorar la vida de las personas y reforzar la estabilidad económica y social”, declaró Ali Al Shimmari, director general y consejero delegado de GSU, a la agencia WAM.

Añadió que invertir en energías renovables es esencial para mejorar la calidad de vida, reducir la dependencia de las importaciones de combustibles y aumentar la resiliencia frente al cambio climático.

Estos proyectos subrayan el compromiso de Emiratos Árabes Unidos, junto con sus socios, de fortalecer a las comunidades mediante soluciones integradas de energía limpia que amplíen el acceso a la electricidad sostenible, reduzcan la dependencia de los combustibles importados y apoyen la senda de Yemen hacia la estabilidad y el desarrollo.