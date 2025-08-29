Emiratos entrega a un fugitivo a las autoridades de Países Bajos

ABU DABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — El Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos entregó a las autoridades de Países Bajos a un hombre buscado por la justicia, detenido por la Policía de Dubái tras una notificación roja de Interpol.

El fugitivo está acusado de tráfico de drogas, blanqueo de dinero y participación en actividades vinculadas a bandas criminales.

La entrega se produjo tras un fallo judicial y una decisión del Ministerio de Justicia de Emiratos que autorizó la extradición, lo que reafirma el compromiso del país con los procedimientos legales internacionales.

El Ministerio del Interior subrayó además la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional y en la protección de la seguridad de las sociedades.