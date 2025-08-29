El gobernante de Ajman nombra a Sheikh Rashid bin Ammar presidente del Departamento Digital y miembro del Consejo Ejecutivo

AJMAN, 29 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ajman, ha emitido un decreto emiri por el que designa a Sheikh Rashid bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi presidente del Departamento de Ajman Digital y miembro del Consejo Ejecutivo del emirato.

El nombramiento refleja el compromiso del jeque Humaid con el impulso de la transformación digital de Ajman y el desarrollo de los servicios de gobierno inteligente, además de reforzar el Consejo Ejecutivo con jóvenes talentos nacionales para apoyar la senda de desarrollo sostenible del emirato.