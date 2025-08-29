Albania homenajea al equipo emiratí y a otros bomberos por su labor en los incendios forestales

TIRANA, 29 de agosto de 2025 (WAM) — El Gobierno de Albania reconoció el trabajo de los equipos de rescate que participaron en la extinción de los recientes incendios forestales, entre ellos el contingente de Emiratos Árabes Unidos.

La ceremonia de homenaje contó con la presencia del primer ministro, Edi Rama, y de altos mandos militares.

Las autoridades albanesas destacaron la importancia del esfuerzo conjunto de las fuerzas nacionales y de los voluntarios para reforzar la seguridad y responder a desastres naturales y crisis humanitarias.

El equipo emiratí fue distinguido por sus destacadas contribuciones en operaciones de ayuda y socorro, un reconocimiento que refleja tanto la solidez de las relaciones bilaterales entre ambos países como el papel de liderazgo de Emiratos en el ámbito humanitario internacional.

El Gobierno albanés agradeció a todos los participantes en las operaciones, que movilizaron a más de 10.000 efectivos, y subrayó la importancia de mantener la cooperación entre fuerzas nacionales y socios internacionales para reforzar la capacidad del país de hacer frente a futuros desafíos.