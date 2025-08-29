Los gobernantes de los Emiratos trasladan sus condolencias al emir de Kuwait por la muerte del jeque Ali Abdullah

ABU DABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — Los miembros del Consejo Supremo y gobernantes de los Emiratos enviaron mensajes de condolencia al jeque Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir de Kuwait, expresando su pesar y solidaridad por el fallecimiento de Sheikh Ali Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah.
Los mensajes fueron remitidos por los gobernantes Sultán bin Mohammad Al Qasimi, de Sharjah; Humaid bin Rashid Al Nuaimi, de Ajman; Hamad bin Mohammed Al Sharqi, de Fuyaira; Saud bin Rashid Al Mu'alla, de Umm Al Qaiwain; y Saud bin Saqr Al Qasimi, de Ras Al Khaimah.
Los príncipes herederos y vicegobernantes también enviaron mensajes similares de condolencia al emir de Kuwait.