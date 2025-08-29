El Gobierno de Chad recibe ayuda médica de Emiratos para combatir un brote de cólera

ABU DABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — El Gobierno de la República de Chad ha recibido 30 toneladas de ayuda médica urgente enviadas por Emiratos Árabes Unidos para apoyar la lucha contra un brote de cólera. La entrega tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Yamena, en presencia de la ministra de Solidaridad y Asuntos Humanitarios, Zahra Mohamed Issa, junto a varias autoridades chadianas y emiratíes.

Issa expresó el agradecimiento de su Gobierno al liderazgo, al Ejecutivo y al pueblo emiratí por su papel destacado en el apoyo al sistema de salud chadiano. Subrayó que los suministros reforzarán los esfuerzos de los equipos médicos nacionales para contener el brote de cólera, que sigue siendo una preocupación persistente para la población en todo el país.

La ministra señaló que la ayuda de Emiratos refleja los más altos valores de solidaridad, fraternidad y cooperación entre ambos países, y destacó el compromiso compartido de adoptar medidas urgentes para impedir la propagación de la epidemia y garantizar una recuperación temprana. También aseguró que el Gobierno de Chad distribuirá esta ayuda de manera transparente en todas las regiones, para que pacientes de todas las edades reciban la atención médica adecuada.

Por su parte, el embajador de Emiratos en Chad, Rashid Saeed Al Shamsi, afirmó que la asistencia médica urgente refleja los sólidos lazos bilaterales y el papel de liderazgo de Emiratos en la acción humanitaria para combatir enfermedades y epidemias en África, en particular el cólera, que la Organización Mundial de la Salud ha señalado recientemente como un problema creciente en varios países africanos, incluido Chad.

Añadió que esta ayuda urgente forma parte del compromiso firme de Emiratos no solo de frenar la propagación de epidemias, sino también de reforzar los esfuerzos internacionales conjuntos para proporcionar tratamientos esenciales y preventivos allí donde se necesiten.