Emiratos se prepara para un septiembre repleto de eventos globales

| 3 minutes read
Emiratos se prepara para un septiembre repleto de eventos globales

ABU DABI, 30 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos se prepara para un mes de septiembre cargado de actividades, con la organización de una amplia agenda de eventos internacionales que consolidan su posición como centro mundial de negocios, turismo y conferencias especializadas.

El país se ha convertido en uno de los principales destinos globales para acoger exposiciones, cumbres y convenciones de alto nivel, atrayendo una participación diversa de países de todo el mundo.

Entre los principales encuentros programados destacan:

Con esta intensa agenda, Emiratos refuerza su condición de plataforma global para el intercambio internacional, la cooperación y la innovación.