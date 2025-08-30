Emiratos se prepara para un septiembre repleto de eventos globales

ABU DABI, 30 de agosto de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos se prepara para un mes de septiembre cargado de actividades, con la organización de una amplia agenda de eventos internacionales que consolidan su posición como centro mundial de negocios, turismo y conferencias especializadas.

El país se ha convertido en uno de los principales destinos globales para acoger exposiciones, cumbres y convenciones de alto nivel, atrayendo una participación diversa de países de todo el mundo.

Entre los principales encuentros programados destacan:

Expo Science International (ESI) 2025, a partir del 27 de septiembre, organizada por el Centro de Educación Técnica y Profesional de Abu Dabi (ACTVET), que reunirá a jóvenes talentos en talleres, visitas culturales y una feria internacional.

Congreso de Industrias Creativas y de Lengua Árabe 2025, organizado por el Centro de la Lengua Árabe de Abu Dabi los días 14 y 15, bajo el lema “La creatividad árabe reinventada: innovación en la narrativa y en la conexión con el público” .

International Real Estate and Investment Show (IREIS), del 12 al 14 de septiembre, que se presenta como una plataforma clave para inversores y consumidores locales e internacionales.

Reunión de la Sociedad Internacional de Incontinencia (ICS25), del 18 al 20 de septiembre, organizada junto con la Sociedad Urológica de Emiratos, que congregará a expertos internacionales.

Ajban Defence Industry & Technology Exhibition, los días 23 y 24, que pondrá en valor las capacidades del sector de defensa emiratí y fomentará alianzas con fabricantes locales.

Global Rail and Transport Infrastructure Exhibition and Conference (GRTIEC), desde el 30 de septiembre, con la participación de líderes y especialistas de la industria ferroviaria y del transporte.

22ª Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Abu Dabi (ADIHEX), en marcha hasta el 7 de septiembre, con una participación récord de grandes marcas internacionales en 15 sectores, combinando tradición emiratí e innovación.

10º Congreso Internacional MEIDAM, del 25 al 27 de septiembre en el Dubai World Trade Centre, con especialistas de más de 90 países.

WHX Tech 2025, feria dedicada a la salud digital, del 8 al 10 de septiembre, con más de 200 ponentes, 300 marcas y 5.000 líderes del sector de 30 países.

27ª edición de la Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX), del 30 de septiembre al 2 de octubre, organizada por DEWA.

28º Congreso Postal Universal, del 8 al 19 de septiembre, que reunirá a delegaciones de 192 países para debatir sobre transformación digital, integración de la inteligencia artificial, logística verde y acceso equitativo a los servicios postales.

14º Foro Internacional de Comunicación Gubernamental 2025, organizado por la Oficina de Medios del Gobierno de Sharjah, que reunirá a líderes de opinión, innovadores y académicos.

Con esta intensa agenda, Emiratos refuerza su condición de plataforma global para el intercambio internacional, la cooperación y la innovación.