Parte hacia Gaza el noveno barco humanitario Hamdan dentro de la Operación Chivalrous Knight 3

ABU DABI, 30 de agosto de 2025 (WAM) — El noveno barco humanitario Hamdan zarpó puerto Khalifa, en Abu Dabi, como parte de la Operación Chivalrous Knight 3, emprendida por Emiratos Árabes Unidos.

La embarcación, organizada en cooperación con la Media Luna Roja de Emiratos, tiene como destino el puerto egipcio de Al Arish, desde donde la carga será trasladada a la Franja de Gaza para apoyar a la población palestina.

El barco transporta 7.000 toneladas de ayuda humanitaria, entre ellas 5.000 toneladas de paquetes de alimentos, 1.900 toneladas de víveres para cocinas comunitarias, 100 toneladas de tiendas médicas para centros sanitarios y cinco ambulancias totalmente equipadas.

La iniciativa refleja el compromiso constante de Emiratos con la asistencia humanitaria y el alivio del sufrimiento, y se suma a una serie de operaciones de socorro emprendidas en el marco de la Operación Chivalrous Knight 3, en colaboración con instituciones benéficas y humanitarias del país.