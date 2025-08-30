Arranca en Abu Dabi la ADIHEX 2025

ABU DABI, 30 de agosto de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente del Club de Cetreros de Emiratos, se inauguró este sábado la 22ª edición de la Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Abu Dabi (ADIHEX) 2025, en el ADNEC Centre Abu Dhabi.

Organizada por el grupo ADNEC, filial de Modon Holding, en colaboración con el Club de Cetreros de Emiratos, la feria se celebrará hasta el 7 de septiembre. La edición de este año es la mayor en la historia del evento, con un programa amplio de actividades distribuidas en 15 sectores diferentes.

ADIHEX sigue siendo el mayor certamen de su género en Oriente Próximo y el norte de África, dedicado a la celebración del patrimonio cultural emiratí, la caza sostenible, la equitación, la pesca y los deportes al aire libre.

La cita reúne a aficionados, especialistas y expositores locales e internacionales, con la participación de grandes empresas y marcas de prestigio de los mercados regional y mundial. Entre los sectores representados figuran la equitación y la cetrería, la caza y el tiro deportivo, el acampado, el turismo y los safaris, la pesca, los deportes náuticos y la artesanía.

El evento mantiene asimismo su carácter de celebración global de las tradiciones emiratíes, con talleres de etiqueta y exhibiciones en vivo que recrean prácticas tradicionales como la cetrería, las carreras de camellos, la caza con perros saluki y la equitación.