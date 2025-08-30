El UAE Team Emirates-XRG consolida su liderato en la Vuelta con la victoria de Ayuso en la séptima etapa

MADRID, 30 de agosto de 2025 (WAM) — El español Juan Ayuso, del UAE Team Emirates-XRG, logró este viernes su primera victoria de etapa en la Vuelta a España al imponerse como el mejor escalador de la fuga y celebrar en solitario su triunfo en la cima de Cerler. Huesca La Magia.

Ayuso se marchó en solitario a falta de 9,5 kilómetros para la meta y demostró su clase al soltar a sus compañeros de escapada y firmar así su segunda victoria de etapa en una Gran Vuelta esta temporada.

Para el UAE Team Emirates-XRG, la séptima etapa supuso otra jornada estelar, con la tercera victoria consecutiva. Tras el triunfo en la contrarreloj por equipos del miércoles, la escapada victoriosa de Jay Vine el jueves y la exhibición en la montaña de Ayuso el viernes, el equipo emiratí suma ya tres etapas seguidas.

Ayuso y Vine se escaparon en el primer puerto puntuable del día y se integraron en un grupo de 13 corredores al que el pelotón concedió más de cuatro minutos. Mientras Vine consolidaba su liderato en la clasificación de la montaña con el maillot de puntos azules, Ayuso se reservaba para la ascensión final, decisiva en la etapa.

Se trata de la segunda victoria de etapa en una gran vuelta en la corta carrera del ciclista español, que responde así con contundencia a las dudas generadas tras perder tiempo en la sexta etapa. Aprovechando su libertad para meterse en la fuga, Ayuso protagonizó un tándem efectivo con su compañero Jay Vine, líder de la clasificación de la montaña.