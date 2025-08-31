El presidente y los vicepresidentes de Emiratos felicitan al presidente de Kirguistán por el Día de la Independencia

ABU DABI, 31 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Sadyr Japarov, presidente de Kirguistán, con motivo del Día de la Independencia del país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron también mensajes similares al presidente Japarov y a Adylbek Kasymaliev, presidente del Gabinete de Ministros de Kirguistán, con motivo de la celebración.