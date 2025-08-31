El presidente y los vicepresidentes de Emiratos felicitan al rey de Malasia por el Día Nacional

ABU DABI, 31 de agosto de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al sultán Ibrahim Iskandar, rey de Malasia, con motivo del Día Nacional del país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron también mensajes similares al rey malasio y al primer ministro del país, Anwar Ibrahim, con motivo de la celebración.