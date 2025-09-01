Los dirigentes de Emiratos felicitan al presidente de Eslovaquia por el Día Nacional

ABU DABI, 1 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, con motivo del Día Nacional de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al presidente Pellegrini y al primer ministro Robert Fico.