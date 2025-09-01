Los dirigentes de Emiratos felicitan al presidente de Uzbekistán por el Día de la Independencia

ABU DABI, 1 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, con motivo del Día de la Independencia del país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron también mensajes similares al presidente Mirziyoyev y al primer ministro Abdulla Aripov.