Mohammed bin Rashid anuncia una remodelación del Gobierno federal de Emiratos Árabes Unidos

DUBÁI, 1 de septiembre de 2025 (WAM — Por orden del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, ha anunciado una remodelación del gabinete del Gobierno federal.

El jeque Mohammed bin Rashid afirmó: «Bajo las directrices y la bendición del presidente de Emiratos Árabes Unidos, anunciamos hoy el nombramiento de Ahmed Al Sayegh como ministro de Sanidad. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a AbdulRahman Al Owais por su servicio al frente del Ministerio de Sanidad durante los últimos años, en los que se han logrado importantes avances en el sistema federal de salud. AbdulRahman Al Owais continuará en el Ejecutivo como ministro de Estado para Asuntos del Consejo Nacional Federal. Les deseamos a ambos éxito en sus responsabilidades nacionales y transmitimos nuestros mejores deseos a todos los equipos del país».

La remodelación incluye el nombramiento de Ahmed Al Sayegh como ministro de Sanidad y Prevención, mientras que AbdulRahman bin Mohamed Al Owais seguirá como ministro de Estado para Asuntos del Consejo Nacional Federal.

Desde septiembre de 2018, Ahmed bin Ali Al Sayegh ejercía como ministro de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde dirigió la cartera de asuntos económicos y comerciales, centrada en la estrategia de diversificación de la economía emiratí. También gestionó las relaciones bilaterales con países de Asia y con miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), impulsando alianzas estratégicas y ampliando oportunidades de inversión.

Además de su función ministerial, Al Sayegh forma parte del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (Adnoc), es consejero del Fondo de Desarrollo de Abu Dabi (ADFD), vicepresidente de Emirates Nature–WWF y copresidente del Consejo Empresarial Emiratos Árabes Unidos–Reino Unido.

Anteriormente desempeñó cargos de responsabilidad en el sector público y privado del país. Fue presidente del Mercado Global de Abu Dabi (ADGM), de Aldar Properties y de Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company), además de consejero de Etihad Airways Group y de Mubadala Investment Company, y vicepresidente de First Gulf Bank. También ocupó puestos directivos en la Adnoc y en la Abu Dhabi Investment Company.

Al Sayegh es licenciado en Economía por el Lewis & Clark College, en Estados Unidos.