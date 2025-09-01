El NCM advierte de un sistema de baja presión que afectará a las temperaturas de miércoles a viernes

ABU DABI, 1 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos se verá influido esta semana por la extensión de sistemas de baja presión en superficie y en altura procedentes del sur, junto con el avance hacia el norte de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), según informó el Centro Nacional de Meteorología (NCM).

Una masa de aire húmedo se desplazará desde el mar Arábigo y el mar de Omán hacia el país. El aumento de las temperaturas diurnas, unido a la presencia de las montañas del este, favorecerá la formación de nubes de desarrollo convectivo en zonas dispersas.

Las condiciones meteorológicas afectarán a áreas del este y del sur, extendiéndose a algunas regiones interiores. Se espera la formación de nubes convectivas acompañadas de lluvias de intensidad variable, que podrían ir asociadas a descargas eléctricas, truenos y granizo, especialmente el miércoles y el jueves.

Los vientos soplarán del sureste al noreste, de moderados a fuertes en los momentos de mayor actividad de las nubes convectivas, lo que provocará levantamiento de polvo y arena y reducirá la visibilidad horizontal.

El golfo Pérsico y el mar de Omán presentarán condiciones de oleaje de leve a moderado.