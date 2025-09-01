El Dubai Mallathon concluye y logra un Récord Guinness por la mayor carrera celebrada en centros comerciales

Dubái, 1 de septiembre de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio del príncipe heredero de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, también vice primer ministro y ministro de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, el Dubai Mallathon concluyó este domingo tras un mes de actividades en nueve centros comerciales. La iniciativa, que convirtió los complejos en circuitos cubiertos de atletismo, reunió a más de 40.000 participantes y se consolidó como uno de los mayores eventos deportivos comunitarios del emirato.

Puesto en marcha a comienzos de agosto, el programa estableció un Récord Guinness por congregar al mayor número de corredores en una carrera en centros comerciales. El registro se alcanzó en el acto de clausura en el Dubai Hills Mall, donde 1.392 corredores de distintas edades y nacionalidades tomaron parte en la prueba.

El ministro de Estado para Asuntos de la Juventud, Sultan Al Neyadi, subrayó que la elevada participación refleja el compromiso de las autoridades por integrar el deporte en la vida cotidiana y fomentar el bienestar físico y mental de la población. «La masiva implicación de los jóvenes, que representaron la mayoría de participantes, confirma su papel central en el éxito de las iniciativas comunitarias y su importancia en la construcción del presente y el futuro del país», afirmó.

Khalfan Belhoul, vicepresidente del Consejo de Deportes de Dubái, destacó que el récord alcanzado supone un hito que refuerza la posición de la ciudad como centro global de iniciativas innovadoras con impacto social. Señaló que el respaldo y las directrices del jeque Hamdan fueron claves para el éxito del programa, que busca hacer del deporte un hábito diario y un vehículo de cohesión social.

El Dubai Mallathon concluyó tras 31 días de actividades en los que más de 40.000 participantes sumaron más de 120 millones de pasos en pistas seguras y climatizadas distribuidas en nueve centros comerciales de la ciudad.

La clausura incluyó una maratón de 42 kilómetros en la que compitieron 40 corredores. Victor Kiprono se impuso en la prueba, seguido de Godfrey Segule en segundo lugar y de Rio Watson —participante del grupo People of Determination— en tercero. Los ganadores recibieron premios como reconocimiento a sus logros y para fomentar el desarrollo de sus talentos deportivos.

Además de la maratón, la programación incluyó carreras comunitarias y actividades paralelas, entre ellas una prueba femenina organizada en colaboración con el Consejo de Deportes de Dubái para conmemorar el Día de la Mujer emiratí.

El evento contó con la participación de varios ministerios y entidades públicas, entre ellas la Policía de Dubái, la Autoridad de Carreteras y Transportes, el Departamento de Economía y Turismo, la Corporación de Servicios de Ambulancia, el Departamento de Asuntos Islámicos y Actividades Benéficas, la Dubai Future Foundation, la Autoridad de Cultura y Artes, la Autoridad de Desarrollo Comunitario y la Defensa Civil de Dubái.

También se sumaron consejos juveniles de diferentes emiratos —Abu Dabi, Ajman, Ras al Jaima, Fujairah y Umm al Qaywayn, así como el Edge Group Youth Council—, lo que dio al evento una dimensión nacional.

Patrocinada por el Ministerio de Defensa y organizada junto al Consejo de Deportes de Dubái, la iniciativa se desarrolló diariamente durante agosto en nueve centros comerciales: The Dubai Mall, Mall of the Emirates, Dubai Hills Mall, Springs Souk, City Centre Deira, City Centre Mirdif, Dubai Marina Mall, Dubai Festival City Mall y Festival Plaza, con más de diez kilómetros de pistas interiores habilitadas entre las 7.00 y las 10.00 horas.

El Mallathon se enmarca en los objetivos del Año de la Comunidad, de la Agenda Social de Dubái 33 y de la Estrategia de Calidad de Vida de Dubái 2033, que persiguen construir una sociedad sana y cohesionada mediante la promoción del deporte como hábito cotidiano y pilar esencial de la calidad de vida.