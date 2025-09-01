Thani Al Zeyoudi asiste a la celebración del Día Nacional de Turquía en la embajada en Abu Dabi

ABU DABI, 1 de septiembre de 2025 (WAM) — El ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, asistió a una recepción ofrecida por Lutfullah Goktas, embajador de la República de Turquía en Emiratos Árabes Unidos, con motivo de la celebración del Día Nacional del país.

El acto, celebrado en la sede de la misión diplomática, reunió a varias autoridades y a jefes de misiones diplomáticas árabes y extranjeras acreditadas en Emiratos, así como a empresarios y miembros de la comunidad turca residente en el país.

En su intervención, el embajador Goktas elogió las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y Turquía, y destacó la política impulsada por el presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Añadió que el intercambio comercial entre ambos países superó los 6.720 millones de dirhams en los siete primeros meses de 2025.