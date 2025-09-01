Emiratos envía un equipo de rescate para ayudar a las víctimas del terremoto en el este de Afganistán

ABU DABI, 1 de septiembre de 2025 (WAM) — Por orden del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Emiratos Árabes Unidos ha enviado de urgencia un equipo de búsqueda y rescate integrado por miembros de la Autoridad de Defensa Civil de Abu Dabi, la Guardia Nacional y el Mando de Operaciones Conjuntas, con el fin de apoyar las operaciones de salvamento y asistir a los afectados por el terremoto que sacudió el este de Afganistán.

Emiratos también ha remitido ayuda humanitaria de emergencia, que incluye alimentos, suministros médicos y tiendas de campaña, con el objetivo de atender a las familias damnificadas y a los heridos.

La iniciativa forma parte de la respuesta inmediata de Emiratos a desastres naturales y crisis, y refleja su misión humanitaria internacional, así como su compromiso de actuar con rapidez para tender la mano allí donde sea necesario.

El país ha reafirmado su papel humanitario global en solidaridad con las víctimas, subrayando su determinación de reforzar la cooperación internacional mediante el envío de ayuda urgente y el alivio del sufrimiento de los más necesitados.