La subasta de camellos de la ADIHEX alcanza 1,7 millones de dirhams en ventas

ABU DABI, 1 de septiembre de 2025 (WAM) — El tercer día de la Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Abu Dabi (ADIHEX) 2025 registró ventas por un total de 1,77 millones de dirhams en la subasta de camellos.

El popular certamen regresó el 1 de septiembre con ejemplares jóvenes de camellos árabes de raza pura, procedentes de prestigiosas líneas de sangre y con información genealógica detallada. En 2024, las ventas superaron los 2,5 millones de dirhams, reflejo de la creciente demanda de esta actividad ligada al patrimonio cultural.

Organizada por el Grupo ADNEC en colaboración con el Club de Cetreros de Emiratos, la feria se prolongará hasta el 7 de septiembre. La edición de este año es la mayor de la historia del evento e incluye un amplio programa de actividades en 15 sectores diferentes.

Bajo el lema «Un patrimonio renovado», el encuentro combina tradición, cultura e innovación, y ofrece una experiencia cultural singular.

«La subasta incluyó la venta de camellos jóvenes, machos y hembras, de las mejores razas, conocidos por sus destacadas capacidades para las carreras. Cada ejemplar se distingue por su linaje y por los logros de sus progenitores, factores esenciales a la hora de determinar su valor», señalaron los organizadores.