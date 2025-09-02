Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Vietnam en el Día Nacional

ABU DABI, 2 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Lương Cường, presidente de la República Socialista de Vietnam, con motivo del Día Nacional del país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, también remitieron mensajes similares al presidente vietnamita y al primer ministro Pham Minh Chinh con motivo de la efeméride.