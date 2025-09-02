El Consejo Ejecutivo de Sharjah modifica la norma sobre la gestión de vehículos incautados

SHARJAH, 2 de septiembre de 2025 (WAM) — En su reunión ordinaria, presidida por el príncipe heredero, el jeque Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi —también vicegobernante de Sharjah y presidente del Consejo Ejecutivo de Sharjah (SEC)—, el consejo aprobó una enmienda a la Decisión nº 3 de 2016 relativa a la disposición de vehículos incautados en el emirato.

El encuentro, celebrado este martes en la Oficina del Gobernante de Sharjah, contó con la presencia del jeque Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi, vicegobernante de Sharjah y vicepresidente del SEC, y del jeque Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, también vicegobernante y vicepresidente del consejo.

Durante la sesión se abordaron asuntos generales relacionados con el avance de la acción gubernamental, además de revisar las políticas públicas de los distintos departamentos y entidades y su papel en la consecución de la visión y la estrategia del emirato.

La enmienda aprobada establece que las disposiciones se aplican a todos los vehículos retenidos durante al menos tres meses sin que sus propietarios o acreedores legales hayan adoptado medidas para recuperarlos.

A partir de ahora, los automóviles podrán ser enajenados tras tres meses desde su incautación. El Comité para la Disposición de Vehículos Incautados organizará subastas públicas de aquellos retenidos por la policía en relación con incidentes de tráfico o causas penales, una vez transcurridos tres meses desde el cierre del expediente o tras la emisión de una resolución judicial, en coordinación con la Fiscalía del emirato.