SIATT, del grupo EDGE, inaugura nueva sede y planta de producción en São José dos Campos

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2 de septiembre de 2025 (WAM)— SIATT, empresa brasileña perteneciente al grupo EDGE y especializada en el desarrollo de sistemas inteligentes para defensa y seguridad, ha inaugurado su nueva sede y planta de producción en la ciudad de São José dos Campos. Las instalaciones, de 6.000 metros cuadrados, cuentan con modernos espacios de ingeniería, laboratorios de investigación y desarrollo y líneas de producción, lo que refuerza la capacidad de la compañía para suministrar tecnología de vanguardia y marca una expansión significativa de su base industrial.

El director general y consejero delegado de EDGE Group, Hamad Al Marar, asistió al acto junto con la alta dirección del grupo, en el marco de una visita oficial a Brasil. También participaron autoridades brasileñas y socios estratégicos, entre ellos el vicegobernador de São Paulo, Felício Ramuth; el comandante de la Marina, almirante Marcos Sampaio Olsen; el comandante del Cuerpo de Fusileros Navales, Carlos Chagas; y el alcalde de São José dos Campos, Anderson Farias.

Al Marar señaló: «EDGE se enorgullece de acompañar a SIATT en la celebración de este hito. Fue nuestra primera inversión en Brasil, en 2023, y desde entonces hemos pasado de una planta de investigación y desarrollo a una destacada instalación industrial. Esto refleja el compromiso de SIATT con el avance de la autonomía tecnológica de Brasil y con la creación de valor a largo plazo para su industria de defensa. Juntos, estamos construyendo una plataforma para la innovación, el crecimiento económico y alianzas de confianza».

En septiembre de 2023, EDGE adquirió el 50% de SIATT, reforzando su estrategia global de invertir en empresas con alto potencial. Gracias a esta asociación, SIATT aceleró su trayectoria de crecimiento, mejoró su preparación para la exportación y se posicionó como un actor estratégico tanto en el ecosistema de defensa brasileño como en el internacional. La nueva unidad en São José dos Campos generará 200 empleos directos y otros 600 indirectos.

Fundada en 2015, SIATT se dedica al desarrollo e integración de sistemas de defensa y seguridad, incluidos misiles, armamento y soluciones avanzadas de tecnología embarcada. En la última década, ha forjado alianzas estratégicas con las Fuerzas Armadas y con la industria, contribuyendo a proyectos de relevancia nacional y consolidando una experiencia altamente especializada.

Entre sus programas más destacados figuran el misil antibuque Mansup, su versión de mayor alcance Mansup-ER, el misil antitanque de precisión Max 1.2 AC y el Sistema de Gestión de la Amazonía Azul (SisGAAz), programa insignia para la vigilancia costera y la seguridad marítima.