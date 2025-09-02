El gobernante de Ajman recibe al embajador de Emiratos en Japón

AJMAN, 2 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ajman, recibió en el Palacio del Gobernante a Shihab Al Faheem, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Japón y comisario general del pabellón emiratí en la Expo 2025 de Osaka. El encuentro contó con la presencia del príncipe heredero de Ajman, el jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi.

El gobernante dio la bienvenida al diplomático y le deseó éxito en sus esfuerzos por reforzar las relaciones bilaterales entre Emiratos y Japón, en beneficio de los intereses compartidos de ambos países amigos.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos del crecimiento de los vínculos entre Emiratos y Japón en los ámbitos político, económico y cultural, así como las vías para ampliar la cooperación futura con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible y afianzar las asociaciones estratégicas.

El jeque elogió la destacada participación emiratí en la Expo 2025 de Osaka y reconoció el trabajo del embajador, junto con los equipos de apoyo, voluntarios y supervisores del pabellón, que desempeñan un papel clave en la promoción del intercambio cultural y en la difusión del rico patrimonio y los valores auténticos del país.

Por su parte, Al Faheem expresó su agradecimiento por la cálida acogida y reafirmó su compromiso de seguir trabajando para estrechar la cooperación entre Emiratos y Japón y proyectar una imagen digna del país en los foros internacionales.

A la reunión asistieron también varios jeques y responsables locales.