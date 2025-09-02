Los presidentes de Emiratos y Guinea-Bisáu abordan la cooperación bilateral

ABU DABI, 2 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al presidente de la República de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, de visita de trabajo en el país.

Durante el encuentro, celebrado en el palacio Qasr Al Bahr de Abu Dabi, ambos mandatarios analizaron oportunidades para reforzar la cooperación entre Emiratos y Guinea-Bisáu en distintos ámbitos, en particular en los sectores económico, comercial y de desarrollo, con el objetivo de respaldar las prioridades y aspiraciones de los dos países hacia un mayor progreso y prosperidad.

Las dos partes reafirmaron su compromiso compartido de impulsar la cooperación bilateral en beneficio de sus pueblos.

Los presidentes también intercambiaron puntos de vista sobre asuntos regionales e internacionales de interés común.