Saif bin Zayed se reúne con el jefe de la Autoridad Nacional Antinarcóticos

ABU DABI, 2 de septiembre de 2025 (WAM) — El teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior, se reunió con el jeque Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, jefe de la Autoridad Nacional Antinarcóticos, en la sede del Ministerio del Interior en Abu Dabi.

El encuentro abordó cuestiones relacionadas con el fortalecimiento del sistema nacional de lucha contra las drogas y con la intensificación de los esfuerzos federales y locales para proteger y consolidar los logros en materia de seguridad, en línea con la visión de la dirección emiratí y su compromiso con una seguridad sostenible.

Las conversaciones incluyeron asimismo la necesidad de reforzar la coordinación y la acción conjunta para alcanzar objetivos estratégicos y potenciar la prevención y la seguridad comunitaria.