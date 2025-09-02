Emiratos, la Unesco y la UE se asocian para reconstruir el patrimonio cultural de Mosul

MOSUL, 2 de septiembre de 2025 (WAM) — Con la presencia del primer ministro de Irak, Mohammed Shia’ Al Sudani, Emiratos Árabes Unidos participó en la ceremonia oficial de inauguración de varios sitios culturales y patrimoniales de Mosul, reconstruidos con financiación emiratí en colaboración con la Unesco y la Unión Europea.

La delegación emiratí estuvo encabezada por Noura bint Mohammed Al Kaabi, ministra de Estado, e incluyó al ministro de Cultura, el jeque Salem bin Khalid Al Qassimi. Al acto asistieron también altos cargos iraquíes, ministros y representantes de la Unesco. La inauguración supuso un hito en la restauración de los principales monumentos históricos de la ciudad, en el marco de la iniciativa Revive the Spirit of Mosul.

En su intervención, Al Kaabi expresó su agradecimiento al Gobierno iraquí y a la Unesco por su cooperación, que hizo posible la reconstrucción de los sitios históricos y culturales de Mosul. Recordó que, desde la firma del acuerdo con Irak y la Unesco para participar en la iniciativa, Emiratos se comprometió a restaurar la Gran Mezquita de Al Nuri, su minarete Al Hadba y las iglesias de Al Tahera y Al Sa’a. «Nuestra visión ha sido salvaguardar la memoria y la identidad de Mosul. Nuestro mensaje fue claro: Emiratos está con el pueblo iraquí para preservar, proteger y restaurar su historia humana. Proteger el patrimonio es una responsabilidad moral y humanitaria hacia las futuras generaciones», afirmó.

Al Kaabi subrayó que, bajo las directrices del presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, la reconstrucción de Mosul se concibió como una responsabilidad internacional compartida. Destacó que Emiratos trabajó con sus socios en Irak y la Unesco para convertir el proyecto en un modelo de cooperación global en la protección del patrimonio humano.

«Mosul es a la vez memoria y espejo de la vida y la identidad de su gente. La recuperación de sus sitios culturales significa que la ciudad ha vuelto a la vida, y que sus habitantes han recuperado la confianza en el futuro. Cuando el minarete volvió a erguirse no fue solo un logro arquitectónico, sino una declaración de que la voz de Mosul es más fuerte que quienes intentaron silenciarla. Es un símbolo de la voluntad de vivir y un mensaje de esperanza para su pueblo y para el mundo entero», añadió.

Por su parte, el ministro de Cultura, jeque Salem bin Khalid Al Qassimi, reafirmó el compromiso emiratí de preservar el patrimonio cultural en zonas afectadas por conflictos y defendió el papel de la cultura como motor de la convivencia y la recuperación comunitaria. Señaló que la asociación estratégica con la Unesco refleja la visión de Emiratos de apoyar los esfuerzos internacionales de protección del patrimonio humano y de impulsar el diálogo cultural entre naciones.

«El proyecto Revive the Spirit of Mosul es un modelo pionero de cooperación internacional. No solo incluyó la reconstrucción de monumentos históricos, sino también programas de formación y educación que ayudaron a capacitar y empoderar a la comunidad local», afirmó.

El ministro destacó que Emiratos destinó 50,4 millones de dólares a la reconstrucción de Mosul y a la restauración de su patrimonio y su tejido urbano histórico, a los que se sumaron 48,2 millones de la Unión Europea y aportaciones de la comunidad internacional. Estos esfuerzos, dijo, reflejan un compromiso compartido para proteger el patrimonio y fortalecer los lazos culturales.

En la ceremonia estuvieron presentes Abdulla Matar Al Mazrouei, embajador de Emiratos en Irak; Ali Al Haj, delegado permanente emiratí ante la Unesco; Khaled Al Nuaimi, director de la Autoridad Federal de la Juventud; y varios altos funcionarios.