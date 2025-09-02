ONU Mujeres celebra su asociación estratégica con Emiratos

ABU DABI, 2 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos mantiene desde 2010 una estrecha relación con ONU Mujeres, a la que ha aportado cerca de 60 millones de dólares a su presupuesto central, reafirmando así su compromiso de apoyar a la organización en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a nivel regional e internacional.

Coincidiendo con el primer aniversario del Marco de Asociación Estratégica EAU-ONU Mujeres (2024-2027), la oficina de enlace de ONU Mujeres para el Consejo de Cooperación del Golfo conmemoró este martes el 15º aniversario de la fundación de la entidad.

Esta asociación estratégica supone un hito relevante que refleja el compromiso firme de impulsar el empoderamiento de la mujer y de promover el equilibrio de género tanto en la región como a escala global.

El marco de cooperación, lanzado con una contribución de 15 millones de dólares de Emiratos, convierte al país en el mayor donante de ONU Mujeres en la región árabe. El acuerdo se basa en las prioridades nacionales emiratíes y en el plan estratégico de ONU Mujeres para 2022-2025.

Noura Khalifa Al Suwaidi, secretaria general de la Unión General de Mujeres, afirmó que esta ocasión pone de relieve el compromiso de la dirección emiratí con el apoyo a las mujeres en el plano nacional, regional e internacional. Destacó el papel pionero de la jequesa Fátima bint Mubarak, “Madre de la Nación”, presidenta de la Unión General de Mujeres, del Consejo Supremo de Maternidad e Infancia y del Consejo Supremo de la Fundación para el Desarrollo Familiar, quien ha situado el empoderamiento femenino en el centro de los esfuerzos nacionales.

Por su parte, la doctora Mouza Al Shehhi, directora de la Oficina de Enlace de ONU Mujeres para el Golfo, señaló que el 15º aniversario de la creación de la organización es un momento clave para evaluar sus logros. Alabó la asociación estratégica con Emiratos, que, aseguró, ha dado resultados tangibles y ha contribuido a transformar la vida de mujeres y niñas en todo el mundo.