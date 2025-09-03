Emiratos expresa su solidaridad con el pueblo sudanés y transmite sus condolencias por las víctimas del desprendimiento de tierras en Darfur

ABU DABI, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos expresó sus condolencias y su solidaridad con el pueblo de Sudán por las víctimas del devastador desprendimiento de tierras en la región de Darfur, que causó la muerte de más de un millar de personas y destruyó la aldea de Tarasin, en la zona montañosa de Jebel Marra.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus condolencias y su pésame a las familias de las víctimas y al pueblo sudanés por esta tragedia, y reafirmó que Emiratos se mantiene al lado de Sudán en este momento difícil.