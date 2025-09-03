Equipos de Operaciones Conjuntas y de Búsqueda y Rescate de Emiratos parten hacia Afganistán en misión de ayuda

AFGANISTÁN, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — Bajo las directrices del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, un equipo del Mando de Operaciones Conjuntas y del Grupo de Búsqueda y Rescate de Emiratos partió este miércoles hacia Afganistán para iniciar labores humanitarias y de socorro, incluidas operaciones de rescate, en apoyo a las víctimas del terremoto que sacudió las regiones orientales del país.

A su llegada, los equipos llevarán a cabo evaluaciones de campo en coordinación con las autoridades locales con el fin de reforzar la eficacia de las operaciones, ampliar el alcance de la respuesta, proporcionar apoyo logístico y asistencia de emergencia en las zonas afectadas, y salvar el mayor número posible de vidas rescatando a supervivientes de entre los escombros.

La misión coincide con el envío de ayuda humanitaria urgente por parte de Emiratos a través de su brazo humanitario, la Media Luna Roja, que incluye suministros básicos, asistencia médica y tiendas de campaña para apoyar a los damnificados y mitigar el impacto de la catástrofe en las familias afectadas.

Esta acción forma parte de la respuesta inmediata de Emiratos a desastres naturales y crisis diversas, y refleja sus responsabilidades internacionales, su misión humanitaria y su compromiso de prestar apoyo rápido a comunidades vulnerables en todo el mundo.