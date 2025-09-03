Los líderes de Emiratos felicitan a los capitanes regentes de San Marino en el Día Nacional

ABU DABI, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a los capitanes regentes de la República de San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, con motivo del Día Nacional del país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares a los capitanes regentes de San Marino con ocasión de la efeméride.