El UAE Team Emirates-XRG se impone en la décima etapa de la Vuelta a España

MADRID, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — En otra destacada actuación en la Vuelta a España, el australiano Jay Vine se impuso en la décima etapa tras una escapada. Con una gran demostración de fuerza, dejó atrás a todos sus rivales y logró su segundo triunfo en esta edición, ampliando además su ventaja en la clasificación de la montaña.

La victoria de Vine, justo después de la jornada de descanso, eleva a cuatro el número de etapas ganadas por el UAE Team Emirates-XRG en la presente Vuelta, cuando aún restan once días de competición. El conjunto emiratí alcanza así las 77 victorias en lo que va de la temporada 2025, mientras Vine y sus compañeros buscan seguir haciendo historia en la novena campaña del equipo.

El último éxito del australiano llegó por delante de Pablo Castrillo (Movistar), que fue el segundo mejor clasificado de la escapada del día.