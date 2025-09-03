Dubái acogerá en octubre la Conferencia Internacional de Turismo y Viajes Accesibles

DUBÁI, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — Dubái será sede de la quinta edición de la Conferencia Internacional de Turismo y Viajes Accesibles (ATTIC-2025), que se celebrará del 7 al 8 de octubre en el Dubai World Trade Centre bajo el patrocinio del jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, presidente de Aeropuertos de Dubái y presidente y consejero delegado de Emirates Airline and Group.

La conferencia tiene como objetivo impulsar la legislación, las políticas, las infraestructuras y los servicios, especialmente en la movilidad aérea, terrestre y marítima, así como en el alojamiento y la hostelería, para responder a las necesidades de 1.300 millones de Personas con Determinación que aspiran a disfrutar de la vida y explorar el mundo con facilidad y dignidad.

Entre los ponentes figuran altos cargos y expertos de organizaciones internacionales y locales como ONU Turismo, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), además de representantes destacados de los sectores de viajes, turismo, movilidad y marketing.

El jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum declaró: «Me enorgullece que Dubái haya sido reconocida como Ciudad Amigable con el Autismo y que Emirates Airlines y los Aeropuertos de Dubái hayan sido designados como instalaciones inclusivas. Estos hitos son fruto de una colaboración continua y de un compromiso firme con el empoderamiento de las Personas con Determinación, así como de la determinación de consolidar el estatus de Emiratos como líder mundial en turismo accesible».

Una sesión especial titulada Lecciones de Dubái contará con ponentes de Emirates Airlines, Aeropuertos de Dubái, la Autoridad de Carreteras y Transporte y el Departamento de Economía y Turismo, que presentarán los logros de la ciudad global en materia de turismo accesible.

Las Personas con Determinación representan entre el 10% y el 15% de las sociedades, lo que equivale a unos 1.300 millones de personas en todo el mundo, una cifra que podría llegar a los 2.000 millones en 2050. Según la Red Europea de Turismo Accesible, al menos 257 millones de turistas buscan destinos inclusivos, lo que abre amplias oportunidades para que el sector turístico mundial refuerce su papel económico y social.