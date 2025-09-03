El presidente de Emiratos llega a Riad en visita fraterna, recibido por el príncipe heredero saudí

RIAD, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó este miércoles a Riad para realizar una visita fraterna al Reino de Arabia Saudí.

El príncipe Mohamed bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, dio la bienvenida al presidente y a la delegación que le acompaña a su llegada al aeropuerto internacional Rey Jalid.

En la visita, el presidente está acompañado por una comitiva en la que figuran el jeque Tahnún bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; el jeque Hamdán bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnún Al Nahyan, asesor del presidente emiratí; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Mohamed bin Hassan Al Suwaidi, ministro de Inversión; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, jefe de la Oficina del Presidente para Asuntos Estratégicos y presidente de la Oficina Ejecutiva de Abu Dabi; y el jeque Nahyan bin Saif Al Nahyan, embajador de Emiratos Árabes Unidos en Arabia Saudí.