Etihad registra un beneficio semestral récord de 1.100 millones de dirhams

ABU DABI, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — Etihad Airways ha anunciado el mejor resultado semestral de su historia, con cifras récord de rentabilidad y de pasajeros en los seis primeros meses de 2025.

El beneficio neto alcanzó los 1.100 millones de dirhams (306 millones de dólares), un 32% más que en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se vio impulsado por la fuerte demanda de clientes, las mejoras en productividad y eficiencia y el aumento de los márgenes tanto en el segmento de pasajeros como en el de carga. Los ingresos totales crecieron un 16% interanual, con un aumento del 16% en ingresos por pasajeros y del 9% en carga.

El desempeño financiero se mantuvo sólido, con un EBITDA de 2.700 millones de dirhams (739 millones de dólares), un 24% más que en 2024, y un margen EBITDA del 20%.

Etihad transportó 10,2 millones de pasajeros en el primer semestre de 2025, un 17% más interanual, apoyado en un aumento del 14% en la capacidad medida en kilómetros de asiento disponible (ASK) y un factor de ocupación mejorado del 87%.

A comienzos de julio, la aerolínea superó el hito de 20 millones de pasajeros transportados en los últimos 12 meses, el doble de los 10 millones registrados en 2022.

La flota operativa superó los 100 aviones, con la incorporación en abril del sexto Airbus A350 y la reintroducción en mayo de un séptimo A380. Ese mismo mes, la compañía anunció un pedido de 28 aviones de fuselaje ancho a Boeing, reforzando sus planes de crecimiento y conectividad a largo plazo. En julio de 2025, Etihad incorporó cinco nuevos aparatos, incluido su primer A321LR, la mayor cifra de entregas en un solo mes en su historia.

En abril de 2025, la aerolínea presentó su nuevo producto A321LR, que introduce por primera vez en la región el lujo de un fuselaje ancho en operaciones de fuselaje estrecho. El avión entró en servicio a comienzos de agosto con un vuelo inaugural a Phuket.

Gracias a esta expansión, Etihad sirve a casi 90 destinos desde junio de 2025, con operaciones regulares y estacionales.

Mohamed Ali Al Shorafa, presidente de Etihad Airways, declaró: «Con 27 nuevos destinos lanzados o anunciados solo este año, Etihad se enorgullece de ayudar a situar a Abu Dabi como una de las ciudades más accesibles y conectadas del mundo. Este crecimiento no solo fortalece las oportunidades de conexión punto a punto y de escala, sino que también refuerza el papel de Abu Dabi como puerta de entrada para millones de viajeros internacionales».

Antonoaldo Neves, consejero delegado de Etihad Airways, añadió: «Estamos orgullosos de haber logrado otro semestre récord. Nuestro sólido desempeño financiero y el continuo crecimiento de pasajeros reflejan el éxito de nuestra estrategia y la dedicación de nuestra gente. Crecemos de manera sostenible, invertimos en experiencias premium y atraemos cifras récord de visitantes a Abu Dabi a través de nuestra red en expansión. Ya estamos por delante de los niveles de crecimiento fijados en nuestra estrategia, seguimos centrados en la ejecución y apostamos por una expansión basada en la eficiencia, el servicio y la innovación. Con nuevos aviones incorporándose a la flota, nuevas rutas abiertas y una oferta premium en auge, Etihad está marcando nuevos estándares en la aviación. Nada de esto sería posible sin la pasión y el profesionalismo de nuestros empleados, a quienes quiero agradecer su extraordinaria contribución».

El récord de Etihad se ha sustentado en su plantilla. En la primera mitad de 2025, la aerolínea contrató a más de 1.700 nuevos empleados, entre ellos más de 100 pilotos y 1.000 tripulantes de cabina. El crecimiento interno también fue notable, con más de 1.100 ascensos en toda la empresa. La implicación de los trabajadores alcanzó su nivel más alto hasta la fecha, reflejo del compromiso, la profesionalidad y la pasión del equipo de Etihad.

«Por último, quiero dar las gracias a nuestros clientes. Esperamos dar la bienvenida a bordo a muchos más en los próximos meses», concluyó Neves.