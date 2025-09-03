Emiratos envía ayuda humanitaria urgente a las víctimas de las inundaciones en Wadi Nakhlah, en Yemen

ABU DABI, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha entregado ayuda humanitaria en Wadi Nakhlah, en la costa occidental de Yemen, donde se distribuyeron tiendas de campaña a familias afectadas por las difíciles condiciones humanitarias.

La iniciativa se desarrolló en cooperación con la Media Luna Roja de Emiratos, que desempeñó un papel clave en la organización logística y en la distribución de la ayuda.

Con acciones de este tipo, Emiratos busca mejorar las condiciones de vida de los desplazados y de las personas en situación de necesidad en Yemen, donde la crisis humanitaria sigue requiriendo mayor apoyo y asistencia.

La medida refleja el compromiso de Emiratos de respaldar al pueblo yemení en tiempos de crisis y de apoyar los esfuerzos de socorro humanitario en las zonas más afectadas.