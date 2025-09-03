El príncipe heredero de Ras al Khaimah recibe al representante del Programa Mundial de Alimentos para el Golfo

RAS AL KHAIMAH, 3 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Mohamed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, príncipe heredero de Ras al Khaimah, recibió en el majlis de Nad Al Habayeb, en Ras al Khaimah, a Stephen Anderson, director de la oficina del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Emiratos Árabes Unidos y representante del organismo ante los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), acompañado de su delegación.

Durante la reunión, Anderson transmitió el agradecimiento de Cindy McCain, directora ejecutiva del PMA, al jeque Mohamed bin Saud por su generosa donación en apoyo a las operaciones del programa en la Franja de Gaza.

El jeque Mohamed bin Saud fue reconocido entre los cinco mayores donantes individuales del mundo por sus contribuciones humanitarias personales a los esfuerzos del PMA en Gaza. Estas aportaciones han permitido al programa proporcionar asistencia alimentaria vital a numerosas familias en Gaza en medio del agravamiento de la crisis humanitaria.