Emiratos condena el ataque israelí contra fuerzas de paz en Líbano

ABU DABI, 4 de septiembre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado enérgicamente los ataques con granadas lanzados por el Ejército israelí en las inmediaciones de posiciones de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL).

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmó la firme condena de Emiratos al ataque contra fuerzas internacionales y subrayó que golpear misiones de paz contraviene los principios del derecho internacional y la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

El ministerio reiteró la postura firme de Emiratos y su apoyo inquebrantable a Líbano, a su soberanía y a su integridad territorial, además de destacar el papel esencial de los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la FINUL en el país.