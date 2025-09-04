EAU acogerán los European Tour Group Sustainability Awards 2025

DUBÁI, 4 de septiembre de 2025 (WAM) – El European Tour Group anunció que los Emiratos Árabes Unidos serán sede de los European Tour Group Sustainability Awards 2025, que se celebrarán el 12 de noviembre como parte del DP World Tour Championship en Dubái, el torneo que pone fin a la temporada de la Race to Dubai.

La ceremonia, en formato híbrido, reconocerá a ganadores de Europa, Oriente Próximo y el resto del mundo en cinco categorías: recintos, montaje, operaciones, tecnología e innovación, y restauración. Se elegirá un ganador por cada región geográfica.

Las candidaturas estarán abiertas hasta la medianoche del 2 de octubre de 2025. Para poder participar, los proyectos o iniciativas deberán haberse desarrollado entre el 1 de septiembre de 2024 y el 1 de octubre de 2025.

El jurado estará formado por expertos en la organización de torneos de golf y en sostenibilidad, entre ellos representantes de la Fundación GEO Sustainable Golf.

Nueve torneos en Oriente Próximo, incluidos siete disputados en los Emiratos Árabes Unidos, podrán competir por los galardones.

En el marco de su programa de sostenibilidad Green Drive, el European Tour Group se ha comprometido a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones y torneos de aquí a 2030, y a alcanzar las cero emisiones netas en 2040.