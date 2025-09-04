Emirates NBD financia dos cargueros Boeing 777 para Emirates Airline

DUBÁI, 4 de septiembre de 2025 (WAM) – Emirates NBD ha firmado un acuerdo de financiación aeronáutica por 350 millones de dólares con Emirates Airline. La operación permitirá a la aerolínea incorporar dos Boeing 777-200LRF (Long Range Freighter), reforzando así la expansión de la flota de Emirates SkyCargo y su estrategia de crecimiento, además de consolidar a Dubái y a los Emiratos Árabes Unidos como centro del comercio y la logística globales.

Se trata de la primera operación de financiación hipotecaria dedicada a cargueros que Emirates NBD suscribe con Emirates tras un proceso competitivo, y supone un nuevo capítulo en la estrecha colaboración entre ambas organizaciones.

Para Emirates, la operación marca la primera vez que utiliza un modelo directo de financiación hipotecaria de aeronaves sin recurrir a la tradicional estructura societaria en el extranjero (Special Purpose Company, SPC), lo que refleja un giro estratégico hacia métodos de financiación más ágiles.

Ahmed Al Qassim, responsable de Banca Mayorista del grupo Emirates NBD, afirmó: “Esta operación histórica para Emirates Airline demuestra el compromiso constante de Emirates NBD con el apoyo a los sectores clave que impulsan la visión económica de los Emiratos Árabes Unidos”.

Por su parte, Michael Doersam, director financiero y de servicios corporativos del Emirates Group, señaló: “Emirates cuenta con un sólido historial de financiación y una probada capacidad para acceder a diversas fuentes de recursos. Estamos comprometidos con el desarrollo de enfoques innovadores para nuestra estrategia de financiación a largo plazo. Esta operación pionera con Emirates NBD representa nuestro primer acuerdo respaldado por una aeronave con el banco”.