Abdullah bin Zayed nombra a Razan Al Mubarak enviada especial para la naturaleza

ABU DABI, 4 de septiembre de 2025 (WAM) – En el marco de los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos por reforzar su papel como líder activo e influyente en la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad en la escena internacional, y para respaldar sus posiciones nacionales y el avance de su agenda global en esta materia, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, ha nombrado a Razan Khalifa Al Mubarak enviada especial del Ministerio de Asuntos Exteriores para la naturaleza.

El nombramiento reforzará el papel de los EAU como actor estratégico influyente en la conservación global de la naturaleza y la protección de la biodiversidad, y alineará las políticas del Ministerio de Asuntos Exteriores con las de los actores nacionales, garantizando que los objetivos medioambientales se integren en las prioridades estratégicas más amplias del país.

La nueva responsabilidad también contribuirá al desarrollo de una agenda nacional unificada y eficaz en favor de la naturaleza, en línea con la visión emiratí de desarrollo sostenible, y consolidará la implicación activa del país en este ámbito. Al mismo tiempo, subraya la necesidad urgente de una acción colectiva para afrontar los crecientes desafíos medioambientales.

Este nombramiento reafirma el firme compromiso de los Emiratos con la conservación de la naturaleza y la protección de la biodiversidad, al tiempo que promueve la diplomacia en este terreno tanto a nivel regional como internacional.

Asimismo, refleja el liderazgo global de Razan Al Mubarak, demostrado especialmente en su papel como High-Level Champion durante la COP28, celebrada en Expo City Dubái a finales de 2023, y en sus amplias contribuciones internacionales a la protección de la naturaleza.