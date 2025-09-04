EAU conmemoran mañana el Día Internacional de la Caridad

ABU DABI, 4 de septiembre de 2025 (WAM) – Los Emiratos Árabes Unidos conmemorarán mañana el Día Internacional de la Caridad, que se celebra cada 5 de septiembre, reafirmando así su compromiso con las responsabilidades humanitarias y civilizacionales de promover la acción solidaria, el trabajo humanitario y los esfuerzos de desarrollo a escala global.

La labor caritativa en los EAU es una tradición profundamente arraigada y un valor social consolidado desde la fundación de la Unión. El país ha apoyado de manera constante a los necesitados, ha prestado auxilio a víctimas de desastres y ha fomentado la solidaridad y la cooperación humana con pueblos y naciones en situaciones de catástrofes, crisis, guerras y conflictos.

De acuerdo con el Noveno Principio de los Principios de los 50, que establece que la ayuda humanitaria exterior de los EAU es una parte esencial de su visión y un deber moral hacia los pueblos menos favorecidos, el valor de la asistencia internacional del país hasta mediados de 2024 superó los 360.000 millones de dirhams (98.000 millones de dólares).

La conmemoración de este año coincide con el liderazgo de los EAU en los esfuerzos internacionales de apoyo al pueblo palestino en la Franja de Gaza a través de la “Operación Caballero Galante 3”. Los Emiratos también mantienen su respaldo humanitario y de socorro al pueblo sudanés, con ayudas que han superado los 3.500 millones de dólares en los últimos diez años. Al mismo tiempo, el número total de beneficiarios de la ayuda humanitaria y de socorro emiratí destinada al pueblo ucraniano superó los 1,2 millones hasta el pasado febrero.

En materia de asistencia frente a desastres naturales, los EAU enviaron ayuda a la República del Chad en enero de 2025, que incluyó 30.000 cestas de alimentos y más de 20.000 mantas para mitigar los efectos de las inundaciones en varias zonas del país. Asimismo, remitieron 700 toneladas de suministros alimentarios urgentes a las zonas afectadas por inundaciones en Somalia y despacharon ayuda humanitaria de emergencia a Birmania para asistir a unas 80.000 personas damnificadas por el terremoto.

El 1 de septiembre, los EAU anunciaron la entrega de asistencia humanitaria urgente a 960 familias afectadas por las inundaciones en la costa occidental de Yemen. La ayuda incluyó tiendas de campaña, alimentos y artículos de socorro esenciales para apoyar a los damnificados, aliviar su sufrimiento y ayudarles a sobrellevar las difíciles condiciones de vida.

Además, la Agencia de Ayuda de los EAU y el Gobierno del Chad firmaron un acuerdo para construir el Hospital Sheikha Fátima bint Mubarak y un centro de diálisis en la capital, Yamena, con el objetivo de ofrecer servicios sanitarios avanzados y cuidados terapéuticos a pacientes renales.

Este año también se han puesto en marcha varias iniciativas humanitarias de alcance mundial, como la campaña Fathers’ Endowment, cuyos fondos se destinarán en parte a garantizar atención médica y tratamientos a personas desfavorecidas, así como a reforzar los sistemas de salud en comunidades menos afortunadas mediante el desarrollo de hospitales y la provisión de medicamentos.