Emiratos advierte de que la anexión israelí de Cisjordania o de cualquier territorio palestino ocupado representa una “línea roja”

EL CAIRO, 5 de septiembre de 2025 (WAM) - El ministro de Estado de Emiratos Árabes Unidos, Khalifa Shaheen Al Marar, afirmó que “la anexión por parte de Israel de Cisjordania o de cualquier territorio palestino ocupado representa una línea roja, y dar ese paso socavaría la seguridad regional”.

Al Marar subrayó que Emiratos mantiene su posición firme de apoyo a la protección de los derechos palestinos y a la solución de los dos Estados como única vía para alcanzar una paz justa y global.

Explicó, en una rueda de prensa conjunta con Ahmed Aboul Gheit, secretario general de la Liga de Estados Árabes, tras la conclusión de la 164ª sesión del Consejo de Ministros de Exteriores Árabes —presidida por Emiratos—, que las reuniones estuvieron marcadas por amplios debates que culminaron en un consenso pleno entre ministros y jefes de delegación sobre todos los puntos de la agenda.

Entre las cuestiones centrales, destacó la necesidad de detener el genocidio perpetrado por la ocupación israelí contra el pueblo palestino y el rechazo a cualquier intento israelí de liquidar la causa palestina mediante el desplazamiento o la anexión de territorios ocupados.

Añadió que Emiratos continúa enviando ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y trabaja, en el marco de sus relaciones con Estados árabes hermanos, para encontrar una solución que permita detener la guerra y restablecer la estabilidad en el enclave, seguida de los arreglos políticos y humanitarios necesarios.

Por su parte, Aboul Gheit confirmó que los ministros árabes acordaron avanzar en dos direcciones principales en esta nueva etapa: detener de inmediato el genocidio y preservar el proyecto de un Estado palestino independiente como núcleo de la causa y clave para lograr la paz.

El secretario general señaló que Egipto y Arabia Saudí presentaron un proyecto de resolución conjunta sobre “Cooperación árabe en Oriente Próximo”, que fue adoptado por unanimidad. El texto refleja la postura unificada de los países árabes en contra de cualquier violación de la soberanía de los Estados de la región, respalda la solución de los dos Estados como único marco para resolver el conflicto palestino-israelí y reclama la celebración de una conferencia internacional para aplicar dicha solución e incrementar el reconocimiento internacional del Estado de Palestina.