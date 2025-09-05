El primer ministro de la región del Kurdistán iraquí recibe a Noura Al Kaabi

ERBIL, 5 de septiembre de 2025 (WAM) - El primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistán de Irak, Masrour Barzani, recibió a Noura bint Mohammed Al Kaabi, ministra de Estado de Emiratos Árabes Unidos, y al jeque Salem bin Khalid Al Qassimi, ministro de Cultura emiratí.

Durante el encuentro, abordaron las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y la República de Irak en general, y con la región del Kurdistán en particular, así como las vías para ampliar la cooperación de manera que sirva a los intereses comunes, beneficie a ambos pueblos y contribuya a sus aspiraciones de desarrollo y prosperidad.

Noura Al Kaabi transmitió a Barzani los saludos del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; del jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Corte Presidencial, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad para Irak y su pueblo.

Por su parte, el primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistán trasladó sus saludos al presidente Mohamed bin Zayed, al jeque Mohamed bin Rashid y al jeque Mansur bin Zayed, y expresó sus deseos de mayor crecimiento y prosperidad para el Gobierno y el pueblo emiratí.

Ambas partes repasaron las relaciones fraternales entre los dos países y las formas de reforzarlas y desarrollarlas en distintos ámbitos de interés común, subrayando la profundidad de los lazos históricos y estrechos que unen a ambas naciones, en dimensiones políticas, económicas, culturales y humanitarias.

El encuentro se celebró en el marco de la participación de Emiratos en la inauguración oficial de varios sitios culturales y patrimoniales en la ciudad iraquí de Mosul, reconstruidos con financiación emiratí en colaboración con la Unesco.

La ceremonia oficial de apertura supuso un hito importante en el proceso de restauración de algunos de los monumentos históricos más emblemáticos de la ciudad dentro de la iniciativa “Revive el espíritu de Mosul”.