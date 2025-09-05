El presidente de Emiratos y el sultán de Omán abordan en una llamada los lazos bilaterales y la situación regional

ABU DABI, 5 de septiembre de 2025 (WAM) - El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo este viernes una conversación telefónica con el sultán Haitham bin Tariq, del Sultanato de Omán, en la que trataron las estrechas relaciones fraternales y la cooperación entre ambos países.

Los dos dirigentes exploraron fórmulas para reforzar esos vínculos de manera que sirvan a los intereses comunes y contribuyan a la prosperidad y al bienestar de sus pueblos.

La conversación incluyó asimismo varios asuntos regionales e internacionales de interés mutuo. Ambos líderes intercambiaron puntos de vista sobre los acontecimientos en Oriente Próximo, en particular en los Territorios Palestinos Ocupados. Reiteraron su apoyo al pueblo palestino y subrayaron la importancia de los esfuerzos internacionales para mantener viva la solución de los dos Estados y avanzar en ella como la única vía viable para lograr una paz justa y global en la región.

El presidente emiratí y el sultán omaní intercambiaron también felicitaciones con motivo del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, expresando su deseo de que esta ocasión bendita traiga paz y estabilidad al mundo islámico y a toda la humanidad.