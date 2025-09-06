El presidente de Emiratos y los vicepresidentes felicitan al rey de Esuatini por el Día Nacional

ABU DABI, 6 de septiembre de 2025 (WAM) - El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al rey Mswati III de Esuatini con motivo del Día Nacional de su país.
El jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y jefe de la Corte Presidencial, remitieron también mensajes similares al rey Mswati III y al primer ministro del país, Russell Mmiso Dlamini, con motivo de la efeméride.