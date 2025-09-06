Más de 10.000 toneladas de ayuda emiratí han entrado en la Franja de Gaza

GAZA, 6 de septiembre de 2025 (WAM) - Cinco convoyes con ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos entraron esta semana en la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, en Egipto, como parte de la operación humanitaria Caballero Valeroso 3, destinada a apoyar al pueblo palestino en las actuales circunstancias.

Los convoyes estaban compuestos por 100 camiones que transportaban más de 2.376 toneladas de asistencia, incluidos alimentos, suministros médicos y materiales de refugio.

Con este envío, la cantidad total de ayuda que ha ingresado en la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah desde la apertura de los pasos fronterizos supera ya las 10.000 toneladas de asistencia diversa.

El equipo emiratí de ayuda humanitaria, con base en la ciudad egipcia de Al Arish, supervisa la carga precisa de los suministros, su traslado por el cruce de Rafah y la entrega a los beneficiarios dentro de la Franja.

Desde el inicio de la tregua, Emiratos ha redoblado sus esfuerzos, intensificando las operaciones de socorro para ayudar al pueblo palestino a hacer frente a las difíciles condiciones humanitarias en Gaza. Estas acciones han contribuido de forma significativa a aliviar la situación, reducir el sufrimiento de los grupos más vulnerables y proporcionarles necesidades básicas.

Emiratos Árabes Unidos reafirmó su compromiso permanente de apoyar al pueblo palestino, mitigar el impacto de la situación actual y mantenerse firmemente al lado de sus hermanos y hermanas en la Franja de Gaza.