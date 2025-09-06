El presidente de Emiratos visita la Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Abu Dabi

ABU DABI, 6 de septiembre de 2025 (WAM) - El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitó la 22ª edición de la Exposición Internacional de Caza y Ecuestre de Abu Dabi (ADIHEX), celebrada en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (ADNEC) bajo el lema “El legado continúa”.

Durante su recorrido por la muestra, organizada por el grupo ADNEC en colaboración con el Club de Cetreros de Emiratos, el mandatario recibió información sobre los pabellones nacionales que exhiben el patrimonio cultural emiratí y sobre las propuestas innovadoras que combinan tradición y modernidad. También visitó varios stands internacionales, donde conoció productos e innovaciones de vanguardia que promueven prácticas responsables y sostenibles en la caza y la equitación.

El jeque Mohamed subrayó la importancia de preservar el patrimonio nacional y de reforzar el vínculo entre generaciones y su legado cultural para garantizar su continuidad. Señaló que la exposición encarna los valores de autenticidad y orgullo en la identidad nacional, al tiempo que protege las tradiciones de la cetrería y la equitación mediante prácticas sostenibles, iniciativas innovadoras y soluciones respetuosas con el medio ambiente.

Elogió además el alto nivel de organización del certamen, al que describió como un modelo en la acogida de grandes eventos internacionales. Destacó asimismo que la exposición actúa como plataforma mundial de intercambio cultural que une pasado y presente, tradición e innovación, y pone de relieve la capacidad de los emiratíes para construir una historia de éxito renovada en cada edición.

El presidente estuvo acompañado en la visita por el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; así como por varias altas autoridades.