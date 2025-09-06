Emiratos respalda los esfuerzos de Egipto y condena las declaraciones de Netanyahu sobre el desplazamiento de palestinos

ABU DABI, 6 de septiembre de 2025 (WAM) - Emiratos Árabes Unidos reiteró su pleno apoyo a Egipto, elogiando sus esfuerzos por respaldar al pueblo palestino, frenar los intentos de desplazarlo, trabajar para lograr un alto el fuego inmediato y aliviar el sufrimiento de la población civil.

Emiratos condenó las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre el desplazamiento de palestinos desde la Franja de Gaza, calificándolas de peligrosa continuidad de las políticas de ocupación. Subrayó además su rechazo a cualquier intento de expulsión dirigido contra el pueblo palestino.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí recalcó que esos llamamientos infundados constituyen una violación flagrante del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas, así como una vulneración evidente del derecho inalienable del pueblo palestino a permanecer en su tierra y establecer su propio Estado independiente y soberano.

Emiratos reiteró su rechazo categórico a todos los intentos de desplazamiento o de debilitamiento de la causa palestina, y afirmó que salvaguardar los derechos legítimos del pueblo palestino ya no es solo una opción política, sino una obligación moral, humanitaria y legal.

El país insistió además en que la estabilidad duradera en la región solo puede lograrse mediante la solución de los dos Estados y la creación de un Estado palestino independiente y soberano, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la ONU y la legalidad internacional.