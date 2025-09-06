Presidente de los EAU ordena la continuación del transporte aéreo de ayuda a Afganistán

ABU DHABI, 6 de septiembre de 2025 (WAM) - El Comando de Operaciones Conjuntas continúa operando aviones de socorro hacia Afganistán, en cumplimiento de las directivas del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Este sábado (06/09), un avión partió con 40 toneladas de alimentos y materiales de refugio para apoyar y ayudar a los afectados por el terremoto que sacudió las regiones orientales del país.

Además, el presidente de los EAU ha dirigido la operación de un barco de ayuda humanitaria urgente cargado con alimentos, refugio y suministros médicos, en apoyo al pueblo afgano y para ayudar a aliviar el sufrimiento de los afectados por el terremoto.

El equipo inició su misión en Afganistán inmediatamente después de su llegada el pasado miércoles para apoyar y ayudar a los afectados por el terremoto.

Estos esfuerzos forman parte de la respuesta de ayuda inmediata de los EAU a los afectados por catástrofes naturales y crisis diversas, y encarnan la constante disposición del país para ayudar y asistir a los necesitados en todo el mundo.